زواج نديم ورام الله ونقل جميل للمستشفي.. ملخص الحلقة 7 و8 من "حالة خاصة"

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “حالة خاصة” بطولة الفنان طه الدسوقي والفنانة غادة عادل، زواج نديم ورام الله وتذهب معه إلى المنزل للعيش معًا.

واستكلمت الأحداث بمحاولات نديم في السيطرة على مكتب المحاماة، وتعود أماني النجار إلى المكتب، وليبدأ المتدربين في حل لغز قضية القتل.

طه دسوقي وغادة عادل

كما يذهب رام الله إلى ياسر لتخبره بأنها لم تستطيع الموافقة على الجواز به، لأنها بالفعل متزوجة من نديم.

بينما تحاول أماني بمساعدة عبير معرفة من الذي قام بتسريب الملفات من مكتبها، وتسعين أماني بنديم لمعرفة كيف تتعامل مع ابنها، ويأتي لنديم مكالمة مفاجئة تخبره بدخول جميل إلى المستشفى.

وتعرض حلقات المسلسل بواقع حلقتين كل أسبوع يوم الأربعاء عبر منصة «watch it »، في تمام الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل، وفي تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت المملكة السعودية.

قصة حالة خاصة

وتدور أحداث المسلسل حول نديم أحمد أبو سريع الذي يقوم ببطولته «طه دسوقي»، وهو طالب متفوق في كلية الحقوق، وحاصل على المركز الأول على دفعته، إلا أنه لم يتم تعيينه كمعيد، فقرر الالتحاق بالعمل في شركة محاماة.

شخصية غادة عادل

وتجسد الفنانة غادة عادل شخصية أماني النجار، وهي أكبر محامية في مصر، وتمتلك مكتبا كبيرا للقانون، وتضطر أماني إلى قبول نديم في مكتبها للعمل معها، بعد أن يثبت لها ذكاءه وقدراته القانونية.

أبطال حالة خاصة

ويشارك في بطولة مسلسل حالة خاصة، مجموعة كبيرة من النجوم منهم غادة عادل، أحمد طارق، وهاجر السراج، وحسن أبو الروس، والعمل من إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج شركة تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

وكان حرص الفنان طه دسوقي على الرد بعدما قام النجم أحمد أمين بإهدائه جائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسل "الصفارة" والتي حصل عليها فى حفل جوائز المسلسلات الرمضانية.

وكتب طه دسوقي عبر حسابه على "فيسبوك" قائلًا: "والله أنا اللي بتعلم منك.. شكرا يا أستاذ".

حرص الفنان أحمد أمين، على إهداء جائزته كأفضل ممثل كوميدي عن مسلسل “الصفارة” للفنان طه دسوقي والذى حصل عليها في حفل جوائز المسلسلات الرمضانية، وتسلمها بدلاً منه الفنان طه دسوقي.

أحمد أمين يوجه رسالة لطه دسوقي

حيث كتب أحمد أمين عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: “أنا أشكر المهرجان لأن بعض المهرجانات لما الفنان بيعتذر عن الحضور بيقدموا الجايزة لفنان تاني.. لكن هما طلبوا مني بشياكة أن حد يستلم الجايزة بدالي”.

طه دسوقي

أحمد أمين يطلب من طه دسوقي تسلم الجائزة بدلاً منه

وعن سبب عدم حضور أحمد أمين للحفل قال: “كان عندي ظروف منعتني من الحضور.. وطلبت من طه دسوقي يستلم مكاني.. ولما هو اتنازل عن جايزته للممثل الجميل عمر شريف، حسيت أني عايز أشكره بأي طريقة لأنه علمني درس في العطاء”

أحمد أمين يهدي جائزته لـ طه دسوقي

وتابع حديثه: “لقيت أن جايزتي اللي هي أحسن ممثل كوميدي في رمضان، أحسن هدية مني ليه، لأني فعلا شايفه كان أحسن ممثل كوميدي في الموسم اللي فات.. ربنا يوفقك يا حبيبي ويزيدك نقاء وموهبة وإخلاص.. ويا عمر أنت فعلا تستحق”.

وبزغ نجم الفنان طه الدسوقي، في الفترة الأخيرة، واستطاع أن يزاحم الكبار، ويحجز مقعدًا وسط نجوم الكوميديا، ونجح طه الدسوقي، في مسلسل الصفارة، بطلولة الفنان أحمد أمين، أن يقدم دورًا متنوعًا ومناسبا مع تقلبات الشخصيات في المسلسل.

وتصدر أبطال مسلسل الصفارة، ومنهم طه الدسوقي، محركات البحث خلال مدة عرض المسلسل الصفارة، في بداية شهر رمضان، وشكل طه الدسوقي، مع النجم أحمد أمين، ثنائيًا رائعًا، وقدما جرعة كوميدية تغنى بها الجهور طوال الشهر الكريم.

طه الدسوقي الإنسان

قدم طه الدسوقي، خلال حفل توزيع جوائز مسلسلات رمضان، مشهدًا انسانيًا، نال إعجاب المتواجدين، ولاقى إشادة وتفاعلا كبيرا من الجمهور.

وتنازل الفنان طه دسوقي عن جائزته كأفضل نجم صاعد عن دوره في مسلسل الصفارة، وأهدى الجائزة للطفل عمر شريف، والذي شارك في مسلسل تحت الوصاية.

الطفل عمر شريف

وانهار الطفل عمر من البكاء، فور إهداء طه الدسوقي جائزته، وسجد شكرًا لله، على المنصة من شدة فرحته بالجائزة، وهو ما جعل الحضور يتفاعل معه بشكل كبير، وامتلأ المكان بالتصفيق الشديد.

الطفل عمر شريف

رد فعل الجمهور

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتصرف طه الدسوقي، ولاقت هذه اللفتة تفاعلًا كبيرًا وإشادات واسعة.

وأعرب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عن اعجابهم الشديد بما فعله طه دسوقي، وجبره بـ خاطر الطفل عمر.

تعليق طه الدسوقي

قال الفنان طه الدسوقي إنه صوت لصالح عمر الذى كان منافسه ضمن فئة التصويت لينهار الطفل من البكاء فرحا بالجائزة ويقرر السجود على الأرض شكرا لله وسط تصفيق كبير من الحضور.

وخلال حفل توزيع جوائز المسلسلات جاء مسلسل جعفر العمدة، في الصدارة، بفوز محمد سامى أحسن مخرج ومحمد رمضان أفضل ممثل وأحمد داش أفضل ممثل مساعد.

وفازت النجمة منى زكى بأحسن ممثلة و"تحت الوصاية" أفضل تصوير وسيناريو ومخرج لـ15 حلقة وأحمد أمين أفضل ممثل كوميدى عن "الصفارة".

الفنان طه الدسوقي

من هو طه الدسوقي؟

هو ستاند إب كوميديان وممثل مصري، بدأ مشواره الفني بمسلسل موضوع عائلي بطولة ماجد الكدواني.

تخرج طه من كلية الحقوق بجامعة عين شمس وبدأ الستاند أب كوميدي منذ 2013، أقام عدة حفلات في ساقية الصاوي ومسارح أخرى ثم دخل في مجال الأعلانات ورشحه المخرج هادي الباجوري للعمل في إعلان لشركة "وي" مع الممثل سمير غانم والذى لفت من خلاله الأنظار لموهبته.