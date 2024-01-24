" كان حلم أن أراك تقفين أمامي على المسرح".. إلهام شاهين تعلق على ظهور نجاة في حفل "joy awards"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، من حفل "joy awards"، الذي أقيم في السعودية السبت الماضي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت إلهام على الصورة: " إلى مطربتنا العظيمة نجاة قيثارة الشرق.. شكرا لوجودك بحياتنا عشنا معاكي أعظم حالات الطرب بأرقى أعمق و أعذب الكلمات مع أعظم شعراء منهم نزار قباني ومأمون الشناوي وعبدالوهاب محمد، وأجمل الألحان مع محمد عبدالوهاب وبليغ حمدي وكمال الطويل وغيرهم من فناني الزمن الراقي الجميل، هذا الجيل لن يتكرر و ستستمتع كل الأجيال بفنكم لآخر الحياة".

وأضافت: "نورتي دنيتنا وملأت حياتنا بهجة وحب وسعادة وفن جميل، كان حلم أن أراك تقفين أمامي على المسرح وقد تحقق الحلم، مشرفانا ومشرفة الفن المصري والعربي يا أغلى الغاليين، شكرا شكرا شكرا لوجودك بحياتنا، ربنا يفرح قلبك و يعطيكي الصحة و راحة البال، والله لا أجد الكلمات لأعبر عن مدى حبي واحترامي لحضرتك و لفنك الجميل الراقي الأصيل".

وتابعت: "اسعدتينا عمرنا كله ، بنحبك ومبروك عليكي التكريم، تستحقين أعلى وسام، وسام الحب من الملايين من جمهورك في مصر و فى كل مكان بالوطن العربي".

ومثّل ظهور نجاة الصغيرة مفاجأة كبيرة لكل محبيها، وظهرت على مسرح بكر الشدي، لتقدم أغنيتها الشهيرة "عيون القلب" وسط ترحيب وتصفيق حار من كل الحضور، وذلك بعد عرض فيديو يضم شهادات عنها وصورا من مسيرتها الفنية المميزة.

وصعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على المسرح لتكريمها، وسط ترديد حضور الحفل "وحشتنيا قوي".

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق.

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