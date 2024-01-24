هيفاء وهبي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها في باريس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، خلال رحلتها إلى باريس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء في الفيديو بإطلالة شتوية أنيقة تستعرض بها أناقتها، من أحدث ظهور لها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو وجاءت كالتالي: "يا جمالك ياقلبي، رمز الجمال، أحلى واحدة في العالم، كيوت، يا عمري، هيوفا، الجمال كله، القمر، كلهم يغاروا من جمالك".

طرحت المطربة هيفاء وهبي، كليبها الغنائي الجديد"وصلتلها" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمود عبد الله وألحان الراحل محمد النادي وتوزيع نور.

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