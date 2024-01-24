موعد حفل عمرو دياب في البحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي على مسرح الدانة في البحرين، يوم 26 أبريل المُقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسرح بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابها بموقع "x"، وعلقت: "ليلة من العمر مع الهضبة عمرو دياب في حفل غنائي على مسرح الدانة".

وعلق الهضبة على منشور الصفحة الرسمية لمسرح الدانة، وكتب: "البحرين، مستعدين؟

يذكر أن كان ظهور "الهضبة" النجم عمرو دياب في حفل توزيع joy awards، الذي أقيم مساء السبت 20 يناير على مسرح بكر الشدي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، إحدى مفاجآت الحفل، الذي شهد حضور كوكبة ضخمة من نجوم الفن في العالم.

عمرو دياب غنى أغنية "يا أنا يا لأ"، وبعد الانتهاء منها قال "كويس إنكم استحملتوا 4 ساعات، ومبسوط إني كنت معاكم النهاردة"، ووجه التحية للمستشار تركي آل الشيخ، وتابع "انتم عارفين كويس أوي إني بغني بس مبعرفش أتكلم، بس أنا مبسوط جدا وفرحان بالمجموعة العظيمة دي".

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