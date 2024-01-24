تراند اليوم : بالفيديو.. الفنانة عهود السامر تكشف سر إخفاء وجهها في "طاش" واختفائها عن الساحة 10 سنوات

صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة عهود السامر عن سر إخفاء وجهها في مسلسل "طاش"، واختفائها لـ 10 سنوات.

وقالت عهود السامر، خلال استضافتها ببرنامج "هذا مكانك": "أنا توقعت أني بمثل والحياة بتكون حلوة والناس بتقول أني ممثلة لكن لم يحدث هذا".

وأضافت: "أهلي عارضوا والمجتمع كله كان متربي على أن الفن غلط، وكنت فاكره أنها مفاجأة حلوة أني أمثل، لكن طلع الأمر كارثي".

وتابعت: "كلمت صاحب القناة وحطوا إخفاء لوجهي وتم تقديري وكان في استيعاب للمرحلة، أخفوا وجهي في حوالي ثلاث حلقات، أنا ظهرت في حلقة واحدة وبعدها عينك ما تشوف إلا النور".