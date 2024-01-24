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تراند اليوم : بالفيديو.. الفنانة عهود السامر تكشف سر إخفاء وجهها في "طاش" واختفائها عن الساحة 10 سنوات

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صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة عهود السامر عن سر إخفاء وجهها في مسلسل "طاش"، واختفائها لـ 10 سنوات.

وقالت عهود السامر، خلال استضافتها ببرنامج "هذا مكانك": "أنا توقعت أني بمثل والحياة بتكون حلوة والناس بتقول أني ممثلة لكن لم يحدث هذا".

وأضافت: "أهلي عارضوا والمجتمع كله كان متربي على أن الفن غلط، وكنت فاكره أنها مفاجأة حلوة أني أمثل، لكن طلع الأمر كارثي".

وتابعت: "كلمت صاحب القناة وحطوا إخفاء لوجهي وتم تقديري وكان في استيعاب للمرحلة، أخفوا وجهي في حوالي ثلاث حلقات، أنا ظهرت في حلقة واحدة وبعدها عينك ما تشوف إلا النور".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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