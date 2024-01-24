هذه صديقة تامر حسني الجديدة… اقرأ التفاصيل

طرح الفنان تامر حسني بالتعاون مع مغني الراب زاب ثروت ديو غنائي بعنوان “معلش” عبر موقع يوتيوب. وهي من ألبوم تامر “هرمون السعادة” من كلماته وألحانه واخراجه ايضًا أما التوزيع لـ معاذ ماستر.

أغنية “معلش” ذات النمط الحزين تتميّز بإيقاع هادىء، حيث أحب تامر ان يوجّه من خلالها رسالة لكل انسان يبحث عن صديق وفيّ وصادق يشكي له همومه لكنه لا يجد غير مرآته لتكون هي صديقته وحافظة اسراره.

ومع طرح الأغنية، كتب تامر حسني رسالة مطوّلة لجمهوره كشف فيها تفاصيل عن الأغنية، مشيرًا الى أنها تعبّر عن كل شخص لا يستطيع ان يتحدّث عن مشاكله وألمه لأحد، كي لا يشفق عليه، لافتاً بأن هذه الأغنية موجّهة لكل انسان يبحث عن شخص، يكون قريباُ منه يقدّم له النصيحة دون مجاملات.

أغنية “معلش” تحمل الكثير من المشاعر الإنسانية العميقة، ويقول تامر حسني في مطلعها من خلال حديث خاص مع مرآته:

معلش استحمليني.. انت بس اللي بتدّيني فرصة وتسمعيني

معلش .. استحمليني..عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني

لا بتزهقي ولا بتملّي..سمعاني وكتمالي سرّي .. صدقك بس هو فعلا .. حقيقي اللي فاضلي”.

ويتابع : قالوا الصديق وقت الضيق.. دلوقت بقى سببه ..متسألش الحبيب ليه مشيت… عشان حضر خلاص عذره ..هتموت مرتين لو قلبك.. رجع للي خذلوه”.

جاءت أغنية “معلش” بعد أيام قليلة على طرح تامر أغنية “موحشتكيش” حيث حقق من خلال الكليب اكثر من عشرة ملايين مشاهدة عبر يوتيوب وهي من ألبوم تامر حسني “هرمون السعادة” الذي يطلق اغنياته تباعاً.