عاصي الحلاني في صورة تجمعه براغب علامة وكارمن بصيبص في الطائرة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني صورة جديدة على صفحته على أحد مواقع التوصل الإجتماعي تجمعه بالفنان اللبناني راغب علامة والممثلة اللبنانية كارمن بصيبص في الطائرة.

عاصي وراغب وكارمن كانوا قد تواجدوا في حفل Joy Awards الذي أقيم في الممكة العربية السعودية، وقدمت كارمن الحفل وشاركها التقديم الإعلامي اللبناني وسام بريدي.

وكان قد شارك عاصي الحلاني مقطع فيديو قصيراً من مشاركته في ليلة روائع الشرنوبي التي أقيمت فعالياتها على مسرح أبوبكر سالم، في بوليفارد مدينة الرياض، برعاية هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ.

ولفت المتابعين أداء الحلاني لأغنية "إرضى بالنصيب" للفنان جورج وسوف الذي فاجأ الحضور بمشاركته في الحفل إلى جانب مجموعة من نجوم لبنان والوطن العربي، هم ، إلى جانب عاصي الحلاني، راغب علامة، نانسي عجرم، أسماء لمنور، أصالة، وائل جسار ومحمد الشرنوبي، والذين غنوا معه أغنيته "يا بياعين الهوى".

وأرفق عاصي مقطع الفيديو الذي نشره في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بتعليق :"أنا قدرك ونصيبك

ونصيبك حيصيبك" مرفقاً بوَسمَي :"عاصي الحلاني" و "في ليلة صلاح الشرنوبي".

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