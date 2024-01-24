كميل متى يدعو إلى مقاطعة المسلسلات التركية

ميرنا وليد - بيروت - دعا الممثل اللبناني كميل متى إلى مقاطعة المسلسلات التركية وفي تفاصيل ما كتبه على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"بالتزامن مع المبادرة اللي عم تقوم فيها نقابة الممثلين في لبنان لاعادة احياء الانتاج الدرامي المحلي وتامين لقاءات بين المنتجين والوزراء المعنيين بالملف للوصول الى خطة متكاملة لإعادة هذه الصناعة.
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اتمنى واناشد المشاهد اللبناني مقاطعة المسلسلات التركية."
وكان قد رفع كميل الصرخة، متحدثاً عن رأيه بالدراما المحلية، وتخوفه من إنقراضها، مشدداًَ على حاجة الأوطان للفن.
وكتب كميل متى: "بعيد عن كل شي، هل الدراما اللبنانية المحلية الى الانقراض؟
شو قيمة أي وطن من دون الفن، والفن مش بس غناء ومش انفلوينسرز ولا مين عنده فانزات أكتر. نحنا بمرحلة غريبة عجيبة مش مفهوم شي وما باليد حيلة الا التفرج على الوقت والوقت بطيئ. اسئلة للمعنيين في الدولة اذا كان في".
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