نجوى كرم في موقف إنساني لافت إتجاه إمرأة على فراش الموت

ميرنا وليد - بيروت - صدر عن الفنانة اللبنانية نجوى كرم موقفاً لافتاً وإنسانياً حيث أنها ردت على إمرأة على وسائل التواصل الإجتماعي توجهت لها بطلب وفي تفاصيل ما كتبته الإمرأة:"ست نجوى كرم ، أمنيتي قبل إن يأخذ الله أمانته مني وانا في أخر ايامي أتمنى ان تعرفيني وان هناك لك محبة ومخلصة وعاشقة لأرشيفة إسمها روان، نعم لست معروفة لديك ولم أشاهدك واقعياً اللا مرة لكنكك سكنتي وجداني وعمري كله من ذكريات الوفية شكراً لوجودك بذكريات حياتي كلها وداعاً".



فردت نجوى :"انشالله ألف سلامة على قلبك لازم يكون عنّا أمل دايما، والإيمان نعمة، إذا عشنا فيها منعمل المستحيل

شكرا لـ هالمحبّة مع دوام الصحة".