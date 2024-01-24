ساعة ياسمين صبري في Joy Awards شديدة الأناقة .. وهذا ثمنها

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية ياسمين صبري، في حفل توزيع جوائز Joy Awards، حيث ارتدت فستاناً راقٍ وأنيقاً، باللونين الأسود والذهبي، من تصميم المصمم اللبناني جان لويس سباجي.
ووضعت ياسمين ساعة في يدها من Chopard، يصل سعرها إلى 48 ألف دولار أميركي.
الساعة بمقاس ٣٦مم، أوتوماتيكية الحركة وهي من طراز L’HEURE DU DIAMANT OVAL MEDIUM.
أما دائر الساعة، فصنع من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراط مع إطار مرصع بـ٣٦ قطعة ماسية.
ومن ناحية مينا الساعة، فهي مصنوعة من عرق اللؤلؤ وعلامات الساعة من الماس.
مع الإشارة إلى أن سوار الساعة من الجلد الطبيعي باللون الأزرق.
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