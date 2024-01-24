أول ردّ من قيس الشيخ نجيب بعد الموقف المحرج الذي تعرّض له في “جوي أووردز”

لم يمّر الموقف المحرج الذي تعرّض له الممثل قيس الشيخ نجيب على السجادة الخزامية خلال حضوره حفل توزيع جوائز “جوي أووردز” مرور الكرام وذلك بعدما طُلب منه قطع مقابلته أثناء حديثه وذلك لإجراء حديث مع النجم انتوني هوبكنز.

بعد هذا الموقف تلقى الممثل قيس الشيخ نجيب سلسلة من ردود الافعال الداعمة له آخرها من الكاتبة السورية ريم حنا التي علّقت عبر تطبيق “أكس”: يحصل أن ترتطم النجوم في المجرات فما المانع أن يحدث ذلك على الأرض”.

وتابعت “مجرد ارباك حدث لتجنيب السير انتوني هوبكنز صعود السلم ادى الى هذا التلاحم مع نجمنا المحبوب قيس الشيخ نجيب على الممر الخزامي حيث تعامل مع الأمر بكل فروسية واستحق بجدارة لقب السير قيس الشيخ نجيب”.

سارع قيس الشيخ نجيب الى الردّ والتعليق على دعم ريم حنا له وقال: “أشكرك من قلبي على هذا الكلام الرائع أخجلتيني واسعدتيني جدًا انت استاذة وقدوة لنا بالأخلاق والكبر والتواضع والاحترام وتعلّمنا منك قيمة الفن واحترامه واجتمعنا كلنا على حب انتوني هوبكنز وتقدير مسيرته”.

وفي حديث لموقع “الخليج 365” على هامش حضوره مهرجان “جوي أووردز” أكد قيس الشيخ نجيب أن أجمل ما في هذا المهرجان “اللمة الحلوة” ووجوده في الرياض والسعودية. وكشف انه سيتواجد في رمضان القادم بمسلسل يحمل عنوان “النسيان” مؤلف من ١٥ حلقة. ولفت ان جميع نجوم الفن الاصيل يستحقون التكريم. http://www.instagram.com/p/C2XhQBoLTcc/

يذكر أن قيس الشيخ نجيب يطل عبر شاشة “أم بي سي” ومنصة “شاهد” من خلال شخصية “سيف” في مسلسل “الخائن” مع سلافة معمار، مرام علي، ريتا حرب، رولا بقسماتي، وسام صليبا وغيرهم نخبة من النجوم.