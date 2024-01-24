بالفيديو- هكذا احتفلت نبيلة عبيد بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد بعيد ميلادها وسط اصدقائها نذكر منهن صفية العمري ورانيا فريد شوقي وبوسي شلبي التي وثّقت أجمل اللحظات من الاحتفالية بفيديوهات نشرتها عبر حسابها على موقع انستغرام.
كما حرص جمهور نبيلة عبيد على الاحتفال بعيد نجمته من خلال نشر صورها المذيلة بتعليقات تضمنت امنيات السعادة والنجاح والصحة.
كذلك احتفلت نبيلة عبيد بعيدها مع عائلتها. http://www.instagram.com/p/C2ZflSdIavU/
نذكر ان مهرجان الأمل السينمائي كان قد كرّم الفنانة نبيلة عبيد بدورته الثالثة في إمارة موناكو وذلك عن فيلمها “توت توت”.
ونشرت النجمة المصرية لقطات من التكريم وقالت: “التكريم من مهرجان الأمل السينمائي عن فيلمي “توت توت” اتسلمه من السينمائي الصديق فادي اللوند في احتفال رائع وراقي بامارة موناكو”.
ثمّ عبّرت نبيلة عبيد عن سعادتها بالتكريم وقالت: “سعادتي لا توصف بالتكريم ضمن فعاليات مهرجان الأمل السينمائي للحالات الخاصة والذي اقيم في اجواء امارة موناكو عن دور من أحب الأعمال الى قلبي وأصعبها شخصية كريمة في فيلم “توت توت” وهو ايضًا دور انساني وفيلم يعتبر من روائع السينما المصرية…شكرًا رئيس المهرجان الصديق فادي اللوند على التكريم الذي جمعني مع النجمه الصديقه الهام شاهين التي تم تكريمها عن ظهورها في فيلم خالي من الكوليسترول وهو ايضًا من أجمل الأفلام”.
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