قبلة بين ميريام فارس وغادة عبد الرازق تحدث ضجة وما علاقة إليسا وشيرين عبد الوهاب ؟

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ميرنا وليد - بيروت - ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس الذي يقام حالياً لربيع وصيف 2024، للأزياء الراقية، التقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بالممثلة المصرية غادة عبد الرازق، وتحديداً في عرض مصمم الأزياء ستيفان رولاند.
وجمعت صورة بين ميريام فارس وغادة عبد الرازق انتشرت بقوة على السوشال ميديا وذكرت الناس بصورة جمعت سابقاً بين الفنانة السورية أصالة والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.
ميريام اختارت فستاناً طويلاً باللون الأصفر، بكمين طويلين، يتميز بفتحة كبيرة عند منطقة الصدر، بينما اختارت الممثلة غادة عبد الرازق فستاناً أسود ناعم واعتمدت على الأكسسوارات البارزة.
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