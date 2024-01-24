أحلام لكارمن لبس : " كتير لمستني هالصور "

ميرنا وليد - بيروت - علقت الفنانة الإماراتية أحلام على الصور التي تجمع الممثلة اللبنانية كارمن لبس وابنها، حيث كتبت :"يخلي لك اياه رب العالمين وتشوفينه في اعلا المناصب وتشوفين فيه كل اللي يسرك يارب كثير لمستني هالصور ماشاء الله تبارك الرحمن"، وبدورها ردت كارمن :"حبيبتي إحساسك الصادق وصلني من كلماتك شكرا كتير ويا رب تفرحي بولادك متل ما بتتمني وأكتر ".



وكانت قد نشرت كارمن، مقطع فيديو يتضمن صوراً لها برفقة ابنها مروان خلال مشاركتها في حفل Joy Awards، وذلك لأول مرة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وقد نال منشورها إعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين تمنوا لـ كارمن ومروان أجمل الأمنيات، وشكل هذا الأمر مفاجأة لهم، إذ لم نعتد على كارمن لبس أن تطل برفقة إبنها.

وعلّقت كارمن لبس بالقول: "دايماً فخورة فيك، بس كونك كسرت القاعدة لأوّل مرة، كمان أنا لأوّل مرة حسيت كيف الأم بتشوف حالها بإبنها قدام كل الناس وبتفتخر فيه".