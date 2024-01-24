ريهام سعيد لطبيب تجميل : "وصل بيك الإجرام أنك تشوهني".. شاهد الصور

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت الإعلامية ريهام سعيد التريند، بعد اتهامها طبيب تجميل بتشوية وجهها، وذلك عبر حسابها على «إنستجرام».

ريهام سعيد

حيث كتبت الإعلامية ريهام سعيد، منشورًا أكدت فيه: “يعني وصل بيك الإجرام أنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول أنها انا؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيبلك مين الست إلى انت حاطتها دي؟ والدتك؟ عارف؟ أنا هارفع عليك قضية وهابطللك طب عشان إنت بتاذي ناس كتير أوي أنت أبعد حاجة عن أنك تكون دكتور، أنت وقعت غلط خالص”.

ريهام سعيد

وأضافت: “أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد كل أنا بروح لدكتور نغيب عشان بوظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج لا أنا هتطلع لايف أوريهم أنت عملت ايه؟ حاطت أي صوره فيك لواحده تانية وبتقول أنها انا ؟؟؟؟؟ أنت معمول من ايه؟ يا جماعة اوعوا حد يتعامل معاه اوعوا.بوظ الناس في لبنان رايح أربيل يبوظ الباقي”.

ريهام سعيد

وكانت أعلنت ريهام سعيد انسحابها من برنامجها «صبايا الشمس»، وذلك لأن ابنها يحتاج إلى الرعاية والاهتمام منها.

و كتبت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «أنا بعلن انسحابي من قناة الشمس لظروف شخصية، وعايزة أقول إني اشتغلت مع أكتر ناس محترمة في الدنيا.. وبتمنى التوفيق للجميع».

تراجع ريهام سعيد عن انسحابها من برنامجها بعد ساعات

وقررت ريهام سعيد التراجع عن قرار انسحابها من برنامجها، وذلك بعد إعلانها بساعات قليلة، لأن ابنها يحتاج إلى الرعاية، وأنها اضطرت للعودة والتراجع عن قرار مغادرة القناة من قبل القائمين على البرنامج وإدارة القناة حفاظا على ما حققه البرنامج من نجاح خلال السنوات الماضية.