معرض القاهرة للكتاب 2024 | هيكل والعقاد.. أحدث إصدارات سلسلة "حكاية مصر" بمعرض الكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - معرض القاهرة للكتاب 2024 .. تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة كبيرة من الإصدارات القيّمة بسلسلة "حكاية مصر" في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، ضمن مشاركة ثرية للهيئة، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

وجوه بريحة مصر

وتطرح السلسلة 10 عناوين متميزة بهذه المناسبة منها "وجوه بريحة مصر" لمحمد رفاعي، ويستعرض الكاتب من خلاله مسيرة عدد من الشخصيات والأعمدة الفكرية العظيمة التي أسهمت بفاعلية في الحياة السياسية والثقافية والفكرية في مصر.

ومن العناوين كتاب "مصلحة الجمارك المصرية" تأليف د. عاطف محمد أحمد، ويعد دراسة تاريخية في الفترة ما بين عام 1884- 1958، وفيه يستعرض الكاتب تراث هذا العالم، موضحا النظام الجمركي في الحضارات القديمة منذ عصر البطالمة وحتى عصر محمد علي باشا وعصور كل الحكام المصريين.

كما يتناول مفاهيم الجمارك، النظام الجمركي والإعفاءات الجمركية بلغة بسيطة، مستندا على الكثير من المراجع والمصادر.

وعن السلسلة صدر كتاب "كانت أيام.. حاجات من زمن فات" وفيه يتناول مؤلفه زياد فايد مفهوم الفلكلور المصري الزاخر بالكثير من عناصر الدهشة والمتعة من خلال جولة في دهاليز رائحة الثقافة المصرية والشعبية والفولكلورية التي تسحر الجميع.

أما كتاب "من أحوال حفر البرزخ".. ونهاية ديليسبس تأليف محمد عبد الله عيسى، فيتناول مؤلفه تاريخ قناة السويس من حيث الفكرة والنشأة ومسار تاريخها بالكامل. وكيف كانت وجدانا خاصا لدى المصريين، فلم تكن فقط مجرد شريان أو ممر ملاحي

كما يتناول كتاب "ضرب الإسكندرية في 11 يوليو" لعباس محمود العقاد، موقعة ضرب الإسكندرية بمدافع البحرية الإنجليزية أثناء الثورة العرابية عام ١٨٨٢ وكذلك الامتيازات الأجنبية والديون، وما جلبته لمصر من تدخلات في شئونها دامت لعهود.

وتقدم السلسلة كتاب "ثمن الحرية".. مصر في مواجهة الاحتلال، لمحمد السيد عيد، وفيه يشرح تاريخ مصر الحديث المعاصر متوغلا في ثناياه لإظهار مدى مقاومة المصريين لكل أنواع الاحتلال.

أما كتاب "بطرس باشا غالي ودوره في السياسة المصرية" تأليف د. شيماء إسماعيل النكلاوي، فيعد دراسة تاريخية لأحد الشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، تستعرض من خلاله المؤلفة دور بطرس باشا غالي في السياسة المصرية منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين.

ويأتي كتاب "هيكل وتوفيق الحكيم.. أزمة المثقف المصري" لإبراهيم عبد العزيز، والذي يناقش فيه العلاقة بين المثقفين الكبيرين في عهدي عبد الناصر والسادات.

ويوضح كتاب "الحرية والحقيقة.. تحديات الثقافة والمثقف المصري" تأليف نبيل عبد الفتاح، مفهوم الثقافة التنويرية الباعثة على الإبداع والتطور من خلال تناوله لأزمات الثقافة والسياسة الثقافية الرسمية وكذلك التعريف بالتراث الثقافي من منطلق مفهوم الهوية وكيف تواجه الثقافة كل أشكال الفوضى والتطرف والعنصرية والطائفية.

وبعنوان "تأملات في التدين الشعبي في مصر الفرعونية" تأليف د. محمد إمام صالح، يأخذنا الكاتب شارحًا ومفسرا وعارضا ومتأملا للتدين الشعبي في مصر الفرعونية، من خلال تقديم تعريفات عدة لمفهوم الدين والتدين كظاهرة واضحة في تاريخ مصر القديمة التي عرفت التدين وفكرة البعث والخلود.

سلسلة حكاية مصر تعنى بنشر تاريخ مصر وتعريفه للأجيال المتعاقبة، تصدر برئاسة تحرير صبري سعيد، مدير التحرير د. انتصار محمد، سكرتير التحرير د. ماهينور فؤاد، مصمم الغلاف سمر أرز.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.