بعد كان السينمائي.. فيلم بنات ألفة يدخل الأوسكار

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الفيلم التونسي "بنات ألفة" إلى قائمة الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي، في دورتها 96 المقرر إقامتها في 10 مارس القادم.

تفاصيل منافسة فيلم بنات ألفة في الاوسكار 2024

انضم فيلم بنات الفة للمنافسة على أوسكار أفضل فيلم وثائقي مع “بوبي واين رئيس الشعب، الذاكرة الأبدية، يقتلن نمرًا، لمدة 20 يومًا في ماريوبول”.

يحكي فيلم بنات ألفة عن قصة حقيقية لأم عصامية اسمها ألفة عندها ٤ بنات وبتتغير حياتها لما بتختفي بنتها الكبيرة في ظروف غامضة وبتبدأ رحلة للبحث عن بنتها.

الفيلم شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي وحصل على جوائز دولية وفاز بجائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان البحر الأحمر.

الفيلم من بطولة هند صبري، مجد مستورة، نور قروي، إشراق مطر، ألفة حمزوني، وهو إنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحة، وتأليف وإخراج كوثر بن هنية.

الفيلم إنتاج تونسي فرنسي ألماني وسعودي، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح عمل للمخرجة كوثر بن هنية لجوائز الأوسكار، حيث سبق أن وصلت إلى القائمة النهائية لترشيحات جائزة أوسكار عن أفضل فيلم دولي بفيلم "الرجل الذي باع ظهره" عام 2021.