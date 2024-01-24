كوثر يونس:ليلي علوي كانت سوبر ستار ليّ منذ الطفولة وسعيدى بنجاح "مقسوم"

ياسر رشاد - القاهرة - أبدت المخرجة كوثر يونس، سعادتها بنجاح فيلمها الجديد “مقسوم” الذي يعرض حاليًا فى السينمات، والذي يعد أول فيلم روائي طويل بالنسبة لها.

وأكدت الفنانة ليلى علوي قائلة: "أول سبب لسعادتي إن ليلى علوى كانت بالنسبة لي سوبر ستار منذ الطفولة، وكنت بشوفها في الأفلام كوني أبقى قدامها وأخرج مشروعها حاجة كبيرة".

وأضافت ليلي علوي أن كل شخصية من الشخصيات الثلاث كانت مختلفة في طريقة مذاكرتها للدور، قائلة: "ليلى علوى ليها طريقة مختلفة في المذاكرة واستعدت قبله بشهرين وكانت بتتدرب على الدرامز وكانت بتتدرب على دورها في وبتراجع بشدة وسماء إبراهيم متأثرة بالمسرح متعلقة بالارتجال ومن جوه بتفضل تدور على حاجه جواها مختلفة تطلعها من العمق".

وتابعت: "كل واحد من الفنانين كان جواهم حاجه شدتني أعرف أكتر عنهم، كنت بحب أزورهم في بيوتهم وأسمع منهم لأني مع معرفتي عنهم أكثر ساعدني في تضفير الشخصية الخاصة بهم في الفيلم بشكل أكبر".

ويضم فيلم “مقسوم” عددًا من الأغنيات.. الأولى تحت اسم "مقسوم" كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy.

أما الأغنية الثانية كانت"قلبي يا محتاس" كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وحاز البرومو الدعائي للفيلم على ردود فعل ايجابية ومشاهدات تجاوزت 5 ملايين مشاهدة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

وظهر خلال التريلر الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج الكبير هاني خليفة.

أبطال الفيلم

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.