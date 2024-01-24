علي الحجار في ضيافة الخليج 365 .. الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف مؤسسة الخليج 365 الصحفية الفنان الكبير علي الحجار، وذلك في إطار حرصها على المتابعة المستمرة لأحدث التطورات على الساحة الفنية بمختلف مجالاتها.

موعد الندوة الفنية مع علي الحجار

تقام الندوة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً، ببوابة الخليج 365 الإلكترونية.

يحضر الندوة د. أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، د. وجدي زين الدين رئيس التحرير، سامي أبو العز رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الخليج 365 الإلكترونية، ويديرها أمجد مصطفى رئيس التحرير التنفيذي ، وبحضور عدد من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

يتحدث علي الحجار خلال الندوة عن أحدث أعماله الغنائية ورؤيته للوسط الغنائي الحالي بمختلف تغيراته عربيًا وعالميًا، بجانب خططه الغنائية المستقبلية.

نبذة عن علي الحجار ونشأته ومراحل نجاحه الغنائي

نشأ الحجار في بيت فني والده الموسيقار الكبير إبراهيم الحجار، وشقيقه الموسيقار والمطرب الراحل أحمد الحجار وابنه أحمد علي الحجار مطرب ومؤلف موسيقى وعازف بيانو.

احترف علي الحجار الغناء عام ١٩٧٧ عندما قدمه الموسيقار بليغ حمدى فى حفل رأس السنة فى أغنية على قد ما حبينا كلمات عبد الرحيم منصور، والأغنية صدرت فى ألبوم نفس العام، ثم قدم ألبومًا للأطفال بعنوان كنت فين يا على عام ١٩٧٨، ورباعيات جايين ومكاوى فى نفس العام، ثم ألبوم و لد وبنت فى العام

الذى يليه وفى نفس العام قدم ألبوم الأيام تضمن أغانى مسلسل يحمل نفس الاسم وفى عام ١٩٨١ قدم أول ألبوم عاطفى بعنوان اعذريني. وتوالت الألبومات أبرزها أنا كنت عيدك ولم الشمل مكتوبالى تجيش نعيش.

تعاون الحجار مع كبار الملحنين منهم بليغ حمدى وأحمد الحجار وياسر عبد الرحمن وعمار الشريعى وعمر خيرت وفاروق الشرنوبى وسيد مكاوى ومحمد على سليمان وغيرهم.

ظهر الحجار فى السينما فى عدد من الأفلام إلى جانب دوره المؤثر فى سواء كمطرب للتترات أو كممثل أبرزها

بوابة الحلوانى أبو العلا البشرى والسائرون نياما والليل وآخره ورحلة أبو العلا البشرى وغيرها كما شارك فى ٣٢ عرضًا مسرحيًا منها ليلة من ألف ليلة ومنين أجيب ناس وأولاد الشوارع ورصاصة فى القلب وأوبريت بردة البصيرى، وأطلق عليه صاحب الحنجرة الذهبية من قبل مغنى الأوبرا العالمى بلاسيدو دومينجو.