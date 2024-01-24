ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل بتشويه وجهها وتنشر مقاطع فيديو مصورة

اتهمت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، طبيب تجميل شهيرا بتشويه وجهها، وذلك بعد أن أجرت عملية تجميل على يد الطبيب منذ حوالي سنة. وظهرت ريهام سعيد في مقطع فيديو مصور عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، لتكشف عن التغيرات التي طالت وجهها بعد العملية، قائلة إنها “تعرضت لتشويه كامل في وجهها”. وأشارت ريهام سعيد إلى أن الطبيب قام بحقن “الفيلر” في مناطق على جانبي عينيها، ووصفت الشكل كأنه “الشيطان”، مؤكدة أن الخياطة في وجهها تعتبر جرما.

وقالت الإعلامية المصرية إنها اضطرت أن تقوم بعمل “تاتو” في محاولة منها لمعالجة شكل حاجبيها. وتابعت ريهام سعيد وهي تبكي، أن عينها لا تظهر بشكل طبيعي، وأنها قامت بالعلاج منذ نحو شهرين، وأنها أصيبت بعدد من التلفيات وتحتاج لعملية جراحية مجددا. كما اتهمت ريهام الطبيب بأنه أصابها بحرق خلال إجراء العملية التجميلية بشهادة الأطباء، موضحة أنها قامت بالعملية التجميلية منذ 11 شهراً ولم تتحدث.

وتابعت ريهام سعيد وهي تعرض مناطق في وجهها محشية بمواد حقن، مشيرة إلى أنها تملك تقارير طبية من أطباء تثبت تشويه وجهها. كما قالت “اتفقنا أنه لن يلمس عيوني أثناء العملية”، مبينة أنها ستأخذ حقها بالقانون في لبنان. وأضافت ريهام سعيد أنها ستسافر إلى لبنان لرفع دعوى على الطبيب، معترفة أنها مخطئة وأنها تتعالج مع طبيب نفسي لأنها لا تستطيع النظر لشكلها. من جانبه، نفى الطبيب ما نشر بشأن أخطاء طبية ارتكبها في إجراء عملية تجميل، مشيرا إلى أنها أخبار كاذبة.

وقال في بيان إعلامي أصدره عبر صفحته في “إنستغرام”، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامية والمحطة التلفزيونية التي ظهرت بها، مشيرا إلى أنه ستتم ملاحقتهم قانونياً. كما قال إنه بصدد رفع دعوى على الإعلامية في لبنان ومصر، وكل من يظهره التحقيق شريكاً أو محرضاً، وذلك بتهمتي المساس بالسمعة، والتشهير وإلحاق الضرر. كذلك، أكد الطبيب الشهير أنه سيتم تسليم جميع الأدلة والإثباتات للجهات المختصة التي تنفي ادعاءات الإعلامية.