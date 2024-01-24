أحدث ظهور لـ إيمان العاصي على إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها بصورة جديدة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت العاضي في الصورة بملابس كاجوال، من أحدث ظهور لها، وكتبت على الصورة : "فلسطين".

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة"، الذي حقق نجاحا كبير رمضان الماضي 2023، بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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