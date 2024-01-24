اختراق شاشات السينما في تل أبيب من قبل قراصنة أتراك.. وهذا ما كتب عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجح عدد من القراصنة الأتراك في اختراق أجهزة الحاسوب الخاصة بشاشات السينما في تل أبيب وعرض عدد من مقاطع الفيديوهات التي تضمنت رسائل تهديد ومشاهد من أحداث هجوم 7 أكتوبر الماضي من قبل حركة حماس وذلك أمس الثلاثاء وفقًا للعديد من المواقع الإسرائيلية.

وكشف موقع "ynetnews" الإسرائيلي، أن قراصنة أتراك قاموا بوضع رسائل تهديد على شاشات إحدى السينمات في تل أبيب وكانت باللغة العبرية وتضمنت الآتي: "أنتم جبناء ستتحملون المسؤولية عن قتل مئات الأطفال الأبرياء في غزة، لن نمنحكم السلام حتى في سينماتكم إلا أن توقفوا المذابح سوف سندمركم جميعًا"، وتم إزالة رسائل التهديد سريعًا ومازال التحقيق في الأمر من قبل الشرطة.

وخرج العديد من نجوم السينما حول العالم عن صمتهم خلال الفترة الماضية جراء ما يحدث من مواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني وسط نزوح واستشهاد الآلاف من المدنيين وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي منهم النجمة العالمية أنجلينا جولي، الممثل جون كوزاك، الممثل مارك رافالو، عارضة الأزياء بيلا حديد وشقيقتها جيجي، الإعلامي الأمريكي جاكسون هنكل، المغنية الأمريكية كيلاني وقاموا بتوقيع عريضة طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني.