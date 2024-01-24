هيلاري كلينتون تعلق على عدم ترشيح بطلة ومخرجة فيلم "باربي" للأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق هيلاري كلينتون، عن رأيها في عدم ترشح مخرجة وبطلة فيلم "باربي" للأوسكار وتجاهل الأكاديمية أمرهما تمامًا على الرغم من تحقيق فيلم "باربي" العام الماضي إيرادات عالمية تجاوزت المليار دولار ترشحهما للعديد من الجوائز خلال الفترة الماضية منها "جولدن جلوب".

ونشرت "هيلاري" رأيها عن ما يحدث عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "جريتا ومارجو على الرغم من تحطيم البوكس أوفيس وعدم العودة بالذهب إلى المنزل إلا أن ملايين الفانز تحبكم، انتما الاثنين أكثر من كفاية".

وفوجئ متابعو الإعلان عن ترشيحات الأوسكار 2024 التي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء، عدم ترشح مخرجة فيلم "باربي" الأمريكية جريتا جيروج في قائمة "أفضل مخرج" على الرغم من تحقيق فيلمها "باربي" نجاحًا فاق كل التوقعات ووسط توقعات بأن تحجز "جريتا" مقعدًا لها ضمن أفضل المخرجين لهذا العام وهو ما تجاهلته الأكاديمية ولم يتم ترشيحها للجائزة.

ورشح فيلم "باربي" لـ 8 جوائز أوسكار أبرزها "أفضل فيلم في العام" و"أفضل ممثل في دور رئيسي" للممثل الأمريكي ريان جوسلينج، و"أفضل ممثلة في دور مساعد" للممثلة أمريكا فيريرا، ولم تلتفت الأكاديمية لبطلة الفيلم الممثلة الأمريكية مارجو روبي ولم ترشحها بقائمة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" وسط استغراب الآلاف من محبي الفيلم الشهير حول العالم.

وقوبلت ترشيحات الأوسكار بهجوم كبير من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص محبي فيلم الكوميديا "باربي" وعلق أحدهم قائلا: "كيف لا يتم ترشيح جريتا والفيلم نفسه مرشح لجائزة أفضل فيلم في العام إذا الفيلم لم يخرج نفسه بنفسه كان لابد من ترشحها"، وعلق آخر: "كان لابد من اختيار جريتا بقائمة أفضل مخرج بدلًا من أي مخرج آخر لم يحقق أي مخرج من المرشحين ما حققته جريتا خلال العام الماضي".

وقام أحد الجمهور بتوضيح الأمر، قائلا: "الأكاديمية فهمت رسالة الفيلم بوضوح باربي متعلق بشخصية كين وليس باربي انها قصته ولوموا على مخرجة الفيلم وليس الأوسكار على ما حدث"، وعلى الرغم من عدم ترشح المخرجة جريتا جيروج والممثلة مارجو روبي إلا أن إذا فاز فيلم "باربي" بجائزة "أفضل فيلم في العام" سيتشاركا الجائزة نظرًا لمشاركتهما بالعملية الإنتاجية الخاصة بالفيلم.

وتصدر فيلم "Oppenheimer" ترشيحات الأوسكار هذا العام بـ 13 ترشيح والذي كان بمثابة المنافس الرئيسي أمام "باربي" خلال العام الماضي وذلك نظرًا لطرحهما معًا في نفس التوقيت وتحقيقهمًا نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات.

يذكر أن، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 96 هذا العام سيقام يوم الأحد 10 مارس المقبل.