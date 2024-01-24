ملك أبو زيد تكشف عن مشاركتها في عمل رمضاني مع تركي اليوسف

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة الكويتية ملك أبو زيد عبر حسابها الرسمي، صورة لها من عملها الرمضاني القادم، الذي يحمل عنوان "بعد غيابك عني".



وظهرت ملك أبو زيد في الصورة مع الممثل السعودي تركي اليوسف، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه: "مع النجم تركي اليوسف.. مسلسل بعد غيابك عني، ياسمين.. عبدالله".

كما شاركت ملك متابعيها صورة أخرى لها، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه: "شخصية "ياسمين" بمسلسل "بعد غيابك عني".

ومسلسل "بعد غيابك عني" من إخراج سائد الهواري، وتأليف علياء الكاظمي، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

والمسلسل من بطولة إلهام الفضالة وتركي اليوسف وشهاب جوهر ومرام البلوشي وسلطان الفرج وعبدالله عبدالرضا وإيمان فيصل وشهد سليمان وشبنم خان وفي الشرقاوي وملك أبو زيد.

