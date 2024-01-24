بعد أكثر من 18 عاماًَ على ظهورها الأخير.. إليكم كيف أصبحت بطلة فيديو كليب "بين الناس"

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للمودل اللبنانية، التي شاركت في فيديو كليب "بين الناس" للفنان أحمد الشريف وفيديو كليب "إلى تلميذة" للفنان كاظم الساهر، وخطفت قلوب الجمهور بجمالها، الآن بعد أن مر حوالى الـ 18 عاماً على عرضه.



المودل التي شغلت الجمهور بجمالها وملامحها التي تثير الإعجاب، لا تزال تمتلك الصفات الجمالية نفسها والإثارة نفسها، كما ظهرت وكأنها لم تخضع لأي عمليات تجميل وأنها ملالمحها تغيرت فقط بسبب تقدمها بالعمر، والبعض شبهها بالممثلة العالمية أنجلينا جولي، والبعض الآخر إعتبر أنها لم تتغير اصلاً.