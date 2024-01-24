بالصورة- حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد ابنها الأكبر يوسف خطاب

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية حنان ترك، صورة تجمعها بابنها الأكبر يوسف خالد خطاب، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

وشاركت حنان الترك مع متابعيها، الصورة التي تجمعها بابنها الأكبر، وأرفقتها بتعليق باللغة الإنجليزية، قالت فيه: "عيد ميلاد سعيد للضوء الأكثر إشراقا في حياتي، قد لا أكون الأم المثالية لكني محظوظة لأن لدى ابن مثالي مثلك".

وأضافت حنان الترك في تعليقها: "كبرت وأصبحت رجل.. أمر لا يصدق".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، وعلقوا عليها مهنئين يوسف خطاب بعيد ميلاده ومتمنين له حياة سعيدة.



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