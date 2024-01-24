معرض القاهرة للكتاب | "أردية مهترئة لبروميسوس" أحدث ديوان للشاعر أمل سالم

ياسر رشاد - القاهرة - معرض القاهرة للكتاب 2024 .. صدر عن سلسلة "أصوات أدبية"، التي تعنى بنشر الأعمال الإبداعية لكبار الكتاب في الشعر والسرد، ديوان "أردية مهترئة لبروميسوس"، للشاعر أمل سالم، وتصدر السلسلة عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ويرأس تحريرها الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، ومدير التحرير الأديب شعبان ناجي، وسحر جابر سكرتيرا.



وديوان "أردية مهترئة لبروميسوس" كما جاء في نبذة الغلاف الخلفي هو ديوان لافت في اسناده إلى أساطير الخلق الأولى وإلى ثقافات إنسانية مشدودة في التصوف والفلسفة، وفيه اشتغال خاص على وحدة المقدس والمدنس.



والديوان يأتي بعد أعمال قصصية، منها: "الرابع عشر من برومير"، و"الملهمات التسع- ميوزيس".

يذكر إن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، تشارك باصداراته الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، صالة1 جناحB3، في الفترة من 24 فبراير إلى 6 يناير 2024، ويقام حفل توقيع الديوان يوم 5 فبراير بقاعة بلازا 1، الدور الثانى، في تمام الساعة 11 صباحا.