فيديو.. عهود السامر تكشف سر إخفاء وجهها في طاش واختفائها!

في حوار مثير مع الفنانة عهود السامر في برنامج “هذا مكانك”، كشفت عن السبب وراء قرارها بإخفاء وجهها في مسلسل “طاش” لمدة عشر سنوات.
أعربت عهود السامر عن توقعاتها بأنها ستحقق نجاحًا كبيرًا في عالم التمثيل وأن الحياة ستكون سعيدة، ولكنها لم تكن تتوقع أن يتحول الأمر بهذه الطريقة.
أشارت إلى أن عائلتها والمجتمع بأكمله كانوا يرون الفن بشكل سلبي، وكانت تأمل أن يكون دخولها عالم التمثيل مفاجأة سارة، ولكن الموقف تحوّل إلى كارثة. وأكدت أنها تحدثت مع مسؤول القناة التي تعرض المسلسل، واتفقوا على إخفاء وجهها لبضع حلقات، وتم تقدير موقفها وحاز الأمر على تفهم المسؤولين. وبالفعل، ظهرت عهود السامر في حلقة واحدة فقط، وبعدها تم حجب وجهها ولم يظهر إلا النور.
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