بالصور- من أمام برج خليفة..أيتن عامر تتألق بلوك كاجوال مميز

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية أيتن عامر بإطلالتها الأخيرة من أمام برج خليفة في دبي، وظهرت فيها بلوك مميز حيث إرتدت كروب توب باللون الأسود ذات أكمام طويلة مع سروال من الجينز واسع عند القدمين، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت أثارت أيتن عامر جدلاً كبيراً بين متابعيها ومتابعي الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، وذلك بسبب تعليقها على منشور الأخيرة الذي تنفي فيه ما تردد حول خيانة الممثل أحمد العوضي لها طوال فترة زواجهما.

وصدمت أيتن متابعيها بالتعليق الذي كتبته على المنشور، والذي قالت فيه: "إنتي ليه بتشرحي، وإحنا مالنا ومال السبب، دي حاجة تخصكوا انتوا بس".

وأضافت أيتن: "ربنا يعملكوا الخير ويعوضكوا خير.. أنتوا الإتنين متتخيروش عن بعض وبنحبكوا وبندعيلكوا".

وكانت ياسمين عبد العزيز نفت الشائعات التي ترددت حول خيانة الممثل المصري أحمد العوضي لها طوال فترة زواجهما، وذلك بعد انفصالهما رسمياً.

