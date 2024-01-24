بالصور.. عبير صبري ونجلاء بدر والسبكي في العرض الخاص لفيلم "ليلة العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- نادر نبيل:

أقيم مساء اليوم الأربعاء العرض الخاص لفيلم "ليلة العيد" في سينما مول العرب بمنطقة 6 أكتوبر بحضور أبطاله.

وحضر منتج الفيلم أحمد السبكي، وبرفقته الفنانة عبير صبري والفنانة نجلاء بدر، والسيناريست أحمد عبدالله والتقطوا عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص.

تدور أحداث فيلم "ليلة العيد" في إطار درامي حول تناول قضايا المرأة من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعد الرجال لحقوقهن، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن، آخر مشاركات أحمد السبكي الإنتاجية كانت فيلم "مستر إكس" بطولة الفنان أحمد فهمي وعرض بموسم عيد الأضحى العام الماضي.

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