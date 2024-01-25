«اسمه حب»… أول تعليق من العوضي على زيارة طليقته ياسمين عبدالعزيز له في المستشفى

كتب امير فتحي في الخميس 25 يناير 2024 12:52 صباحاً - كشف الفنان أحمد العوضي تفاصيل الوعكة الصحية التى تعرض لها فى الآونة الأخيرة، قائلا : شعرت بارتفاع كبير فى درجة الحرارة وذهبت للطبيب، وقال لى لازم اتحجز ٤ أيام فى المستشفي عشان إهمالى فى صحتى.

العوضي يكشف نفاصيل حالته الصحية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة إم بى سى مصر،مساء الأربعاء، أنا وياسمين عبد العزيز حالة خاصة جدا وقصة كبيره جدا والعالم العربى كله مهتم بينا.

وتابع: بمجرد ما ياسمين عرفت إنى تعبت فى التصوير بعتتلى رسالة تتطمن عليا بالرغم من طلاقنا، مبينا أن أول شخص بلغته إنى تعبت كانت ياسمين عبدالعزيز وروحت المستشفى لقيتها مستنيانى هناك.

العوضي: أنا وياسمين حالة خاصة

وتابع: «أنا وياسمين حالة خاصة والعالم كله كان معانا حتى أعلنا انفصالنا بشكل رسمي، وأول ما ياسمين سمعت أن أحمد تعب في التصوير كلمتني وكانت أول واحدة قولتلها أنا روحت المستشفى وقعدت معايا وكانت كل يوم معايا وده مش جديد عليها وهي ست أصيلة وفي بينا احترام وأصل، وكل اللي بيتقال عنا أنا بفسره حب حتى لو كان غلط».

انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت يوم 16 يناير 2024، من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيدوهات “إنستجرام”، منشور كتبت فيه : “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل احترام وتقدير” .

ثم أكد أحمد العوضي خبر الانفصال عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلًا عبر فيس بوك: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”.

قصة زواج العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزوجت من أحمد العوضى عام 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، اذ تعاونا سوياً في مسلسل “لآخر نفس” عام 2019 الذى شهد على قصة حبهما والتي تكللت بالزاوج، وبعد ذلك قررا العمل سوياً في مسلسل “اللى ملوش كبير” عام 2021 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل “ضرب نار ” العام الماضى 2023.

الانفصال الفني بينهما

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى قررا الانفصال فنيا بعد مسلسل “ضرب نار”، لاسيما وأن العوضى تم تصعيده لتصدر بطولة مسلسل جديد بعنوان “حق عرب” والذى يعمل على تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل، في حين تعمل ياسمين على التحضير لفيلم جديد تعود به إلى السينما بعد غياب 6 سنوات كاملة إذ قدمت آخر أفلامها “أبلة طمطم” عام 2018.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »