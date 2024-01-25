ظهور نادر لـ زوجة محمد علاء “ذات الشعر الأحمر” في عيد ميلادها.. والجمهور يعلّق: جميلة وجذابة

كتب امير فتحي في الخميس 25 يناير 2024 12:52 صباحاً - عدد من النجوم يفضلون إبعاد حياتهم الشخصية عن الإعلام والسوشيال ميديا، ولا يظهرون برفقة زوجاتهم إلا مرات قليلة.

ومن بينهم الفنان محمد علاء الذي فاجأ الجمهور والمتابعين بمنشور له شارك خلاله عدد من الصور مع زوجته الأردنية.

محمد علاء يحتفل بميلاد زوجته

واحتفل محمد علاء جمايكا بميلاد زوجته عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” وكتب خلال منشوره: احلى وأجمل حاجه حصلت في حياتي ❤️ كل سنة وانتي طيبة ياروح قلبي وربنا يخليكي لينا

زوجة محمد علاء

وتزوج الفنان محمد علاء الشهير بجاميكا عام 2009 من سيدة من خارج الوسط الفني تُدعى مها أبو ربيعا ورزق منها بنجلين ولد اسماه (عبدالله) وهو الاكبر أما ابنته الصغري فأسماها (علياء)، وعادة ما يقوم الفنان بنشر بعض الصور واللقطات التي تجمعه بعائلته

مسلسل 404

من ناحية أخرى، روج الفنان محمد علاء لدوره في فيلم 404 عبر حسابه على موقع إنستجرام، وذلك قبل عرضه بدور العرض السينمائي غدًا الخميس في مصر، ثم يوم 1 فبراير المقبل بدور العرض العربية.

والفيلم كان يحمل في البداية اسم القاهرة مكة قبل أن تستقر الشركة المنتجة له على طرحه تجاريًا باسم رحلة 404، وكان قد تعرض للتأجيل لأكثر من مرة على الرغم من انتهاء تصويره في 2022، وذلك بسبب أزمات رقايبة.

والعمل يدور في إطار اجتماعي درامي تشويقي، حول رحلة تخضوها منى زكي من القاهرة إلى مكة، حيث تقرر منى الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، ولكن قبل السفر بأسبوع تحدث مفاجأة تغير مجرى حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه إلى طريق آخر، مما يدخلها في صراعات عديدة خلال الأحداث.

مسلسل الحشاشين

جدير بالذكر، أن محمد علاء تعاقد مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل “الحشاشين” من بطولة كريم عبدالعزيز، و من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، ويواصل تصويره خلال الفترة الحالية، ويشارك فيه كوكبة كبيرة من النجوم منهم فتحي عبدالوهاب، شريف سلامة، ميمي جمال، أمير المصري، عبد العزيز مخيون، إسلام جمال، نور محمود، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، نور إيهاب، سارة الشامي.

بينما عُرض له مؤخرا أكثر من عمل منها مسلسل الثمانية، الذي شارك في بطولته بجانب آسر ياسين وخالد الصاوي، تأليف تركي آل الشيخ وإخراج أحمد مدحت.

كما عُرِضَ له أيضا، مسلسل منعطف خطر، إخراج السدير مسعود، وشارك فيه كلا من: ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، سلمى أبو ضيف.

من هو محمد علاء؟

محمد علاء هو فنان مصري معروف باسم (جاميكا)، ولد في مدينة حلوان عام 1982م، كان يحب لعب كرة القدم، لعب لصالح العديد من الأندية، منها واتحاد الشرطة، والمقاولون العرب في مرحلة الناشئين، الشرقية للدخان، لكن بعد إصابته ابتعد عن لعبها، بعد التحاقه بالجامعة بدأت تجربته مع التمثيل، أحس أن هذا هو حلمه الحقيقي الذي يجب أن يبحث عنه، التحق بمعهد السينما العالي، وبعد انتهاء دراسته بدأ مشواره الفني .

مشوار محمد علاء الفني كان طويل وملئ بالأعمال الفنية الناجحة وذات هدف واضح ولكن شهرته في عالم التمثيل تأخرت كثيراً ولكن لقدرته على أداء أدوار كبيرة إستطاع أن يدمج إسمه مع إسم كبار الفنانين وبداية شهرته كانت بعد دور “علي” في المسلسل الشهير”سابع جار” .

الخليج 365

الخليج 365

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