نائمة في البانيو.. غادة عبد الرازق تُثير الجدل بجلسة تصوير جريئة.. والجمهور: من قلة الأماكن!! | شاهد

كتب امير فتحي في الخميس 25 يناير 2024 12:52 صباحاً - حرصت النجمة غادة عبد الرازق على حضور عرض أزياء ستيفان رولاند خلال أسبوع الموضة في باريس، وبنفس الفستان الذي ارتدته فيه، خضعت لجلسة تصوير سريعة في البانيو.

ظهرت غادة عبد الرازق بفستان أسود طويل بكتف واحد وفتحة جانبية طويلة، من تصميم رولاند، ونائمة في البانيو.

غادة عبد الرازق في جلسة تصوير جديدة

ورفعت شعرها إلى الخلف، مع مكياج هادئ حدد عينهيا، زينت إطلالتها بقيراط ضخم، واثارت الصور جدالا واسعا وانتقادات من الجمهور.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: “إيه الفستان ده يا فنانة بحبك والله، رائعة، قمر، جميلة، ماشاء الله، يسعدك ربي”.

جزء ثاني من “حدث بالفعل”

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن وجود جزء ثاني “مسلسل حدث بالفعل“، بعد نجاح الجزء الأول.

وقالت غادة عبد الرازق أثناء استضافتها في برنامج “الراديو بيضحك” مع الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090: “القنوات والمنتجين اللي عرضوا المسلسل قالوا إحنا عايزين حدث بالفعل جزء ثاني لغادة عبد الرازق بس على 5 حلقات وهتبقى أقوى من الأول”.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق أكدت أن بطلة حدوتة “تحت الحزام” الحقيقية ما زالت على قيد الحياة حتى الآن.

وتابعت: “بطلتها عايشة مع ابنها وحفيدتها ومحدش عرف اللي هي عملته، وهي مش في مصر“.

حكاية تحت الحزام

وحكاية تحت الحزام جزء من حكايات منفصلة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، وكيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك، ويؤكد العمل في تتر بدايته أن جميع الأحداث مستوحاه من وقائع ووثائق حقيقية لمرضى نفسيين.

حكاية “تحت الحزام” بطولة غادة عبدالرازق، والتي تجسد شخصية أم، طبيبة نفسية، لديها حالة تعلق شديدة بابنها، الذي يلعب شخصيته الممثل الشاب خالد أنور، ولكن يقترب موعد زفافه على خطيبته أميرة “سلمى أبوضيف”، وتلاحظ الأم التغيرات التي طرأت على ابنها وتغيير خطيبته لكل الترتيبات التي تقوم بها، وذلك يزعجها، وتكون القشة التي تقسم ظهرها هو خبر قرار سفر ابنها وخطيبته بعد إتمام الزفاف، وهنا تقرر الأم التدخل.

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