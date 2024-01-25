نسرين طافش عن "بنقدر ظروفك": "فيلم عميق ومكتوب بحرفية والفيشاوي مريح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت النجمة نسرين طافش، عن تجربتها السينمائية في فيلمها الجديد "بنقدر ظروفك"، حيث أشادت بالفيلم وفريق العمل وفكرته التي كتبها المؤلف سمير النيل ويخرجها أيمن مكرم.

وقالت طافش، في لقائها مع تليفزيون "الخليج 365" عن فيلم "بنقدر ظروفك": "واحد من أجمل النصوص اللي اتعرضت عليا، ومعمول بطريقة زكية جدا ومطرق ولذيذ ودمه خفيف وعميق في نفس الوقت مش سطحي".

وتابعت: "هو لايت كوميدي وفعلا عميق ويتحدث عن فكرة مهمة جدا وهي الأزمات الاقتصادية وإزاي كل شخصية بالفيلم تتعامل مع الموقف اللي بتتعرض له خلال الفيلم في إطار كوميدي ولايت".

وأشارت إلى أن سيناريو الفيلم الذي كتبه المؤلف سمير النيل خطفها للمشاركة في خوضه والتعاقد عليه، مؤكدة أنه مكتوب بطريقة حرفية وسلسلة قادرة أن تخطفك من قرائتك له.

وعن دورها بالفيلم، فأوضحت: "أجسد بالفيلم شخصية سماح، وهي بنت شعبية مصرية، وأول مرة أعمل حاجة زي كدة، وهي شخصيتها قوية وشرسة أحيانا ودمها خفيف وشريرة أحيانا ومش هتعرف تكرها، وفي نفس الوقت حالمة وأنثى لطيفة".

وأضافت نسرين طافش: "أنا في الحقيقة قليلة الكلام، وشوفت نماذج كتير في المناطق الشعبية عشان أشوف طريقة الكلام لرسم الشخصية، لأن كل حد له أسلوبه الخاص في الكلام، وكنت حريصة اني أعمل خلطة من روحي لشخصيتي في بنقدر ظروفك".

وعن تعاونها مع الفيشاوي، فأختتمت: "سعيدة بالعمل مع الفيشاوي وده العمل الثاني الذي يجمعني به بعد فيلم (السيستم) وهو حد مريح جدا وإن شاء الله تجمعنا تجارب أخرى عديدة، وهو شخص محترم جدا وراقي وكواليسه حلوة".

قصة فيلم "بنقدر ظروفك" تدور حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالثمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟ وهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

الفيلم بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، وبروديوسر إسراء علي، ومدير مشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومدير مالي عبد القادر الشاذلي، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.