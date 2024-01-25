يسرا تصل العرض الخاص لفيلم "ليلة العيد" والسبكي وسيد رجب في استقبالها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- نادر نبيل:

وصلت النجمة يسرا العرض الخاص لفيلم "ليلة العيد" الذي يقام مساء اليوم الأربعاء في سينما مول العرب بمنطقة 6 أكتوبر.

وكان في استقبالها منتج الفيلم أحمد السبكي والفنان سيد رجب وحرصت على تحية المتواجدين والتقطت عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء، وكان من ضمن المتواجدين الفنانة عبير صبري، الفنانة نجلاء بدر، المخرج سامح عبد العزيز.

تدور أحداث فيلم "ليلة العيد" في إطار درامي حول تناول قضايا المرأة من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعد الرجال لحقوقهن، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك ببطولة الفيلم ريهام عبدالغفور، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، محمود حافظ.

يذكر أن يسرا عرض لها مؤخرًا مسلسل "روز وليلى" على منصة "شاهد" وشاركتها البطولة النجمة نيللي كريم.