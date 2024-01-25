روحت المستشفى لقيت ياسمين هناك.. أحمد العوضي يكشف سبب وعكته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

كشف الفنان أحمد العوضى تفاصيل الوعكة الصحية التى تعرض لها فى الآونة الأخيرة، قائلا : شعرت بارتفاع كبير فى درجة الحرارة وذهبت للطبيب، وقال لى لازم اتحجز ٤ أيام فى المستشفي عشان إهمالى فى صحتى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة إم بى سى مصر،مساء الأربعاء، أنا وياسمين عبد العزيز حالة خاصة جدا وقصة كبيره جدا والعالم العربى كله مهتم بينا.

وتابع: بمجرد ما ياسمين عرفت إنى تعبت فى التصوير بعتتلى رسالة تتطمن عليا بالرغم من طلاقنا، مبينا أن أول شخص بلغته إنى تعبت كانت ياسمين عبدالعزيز وروحت المستشفى لقيتها مستنيانى هناك.

واختتم العوضى:"بينى وبين ياسمين عبد العزيز كل احترام".