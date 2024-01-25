في عيد ميلادها الـ79.. اعرف قصة الفنان الذي ضربته “نبيلة عبيد” حتى تورمت عيناه حينما حاول إغتصابها… هويته ستصدمك!!

كتب امير فتحي في الخميس 25 يناير 2024 02:23 صباحاً - احتفلت الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ79، وشهد الحفل الثاني الذي أقامته حضور عدد من الفنانين المقربين.

وتزامنا مع تلك المناسبة، نعيد إلى الأضواء حادثة شهيرة في مشوار نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد وتحديدا في فيلم “قبضـة الهلالي” مع النجم حمدي الوزير.

كواليس مشهد اغتصاب لـ نبيلة عبيد

حيث روى الفنان حمدي الوزير في أحد لقائاته التلفزيونية أن الفنانة نبيلة عبيد قامت بضربه على عينه حتى تورمت خلال تأديته مشهدا لاغتصابها في أحد الأعمال السينمائية.

وأضاف الفنان المصري حمدي الوزير خلال لقائه التلفزيوني، أن هناك ممثلين كبارا لا يستطيعون تأدية مشهد الاغتصاب.

واوضح الفنان حمدي الوزير أن إلهام شاهين قامت بتأدية دور سينمائي معه وكانت في الفيلم تقوم بدور زوجته وهو يقوم بتعنيفها في الشارع عن طريق ضربها وشدها من شعرها، كاشفا أن المشهد انتهى دون أن تشعر إلهام شاهين بأي آلام جراء شد شعرها وهذا يعود إلى الاحترافية في العمل كونها ممثلة محترفة ساعدته على تأدية المشهد باحترافية.

نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها

من ناحية أخرى، احتفلت الفنانة المصرية نبيلة عبيد بمناسبة عيد ميلادها الـ79، الذي وافق يوم 21 يناير الجاري.

ونشرت الفنانة ندى رحمي مقطع فيديو من الاحتفال، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة نبيلة عبيد في الفيديو وهي ترقص على موسيقى فيلمها الشهير”الراقصة والسياسي” وسط تصفيق من أصدقائها المقربين الذين حضروا الحفل.

مشوار نبيلة عبيد

يذكر أن نبيلة عبيد من مواليد 21 يناير من العام 1945 فى مدينة القاهرة، ترعرعت فى أسرةٍ متوسطة وبدأ حبها للتمثيل والفن منذ صغرها، وأثناء دراستها فى مدرسة البنات فى العباسية تعرفت على المخرج الكبير عاطف سالم الذى اكتشف موهبتها بعد أن طلب منها المشاركة بدور كومبارس فى فيلم “ما فيش تفاهم” عام 1961.

قدمت نبيلة عبيد خلال مشوارها الفني أكثر من 105 عملا فنيا، ولكنها تميزت بقوة في السينما وأصبحت واحدة من نجمات الشباك اللاتى تتصدر بطولة أفلام وتحقق إيرادات في شباك التذاكر، ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها “كنوز”، “الأصدقاء الثلاثة”، “النصابين الثلاثة”، “أبطال ونساء”، “زوجة غيورة جداً، “واحد في المليون”، “هاربات من الحب”، “الساعات الرهيبة”، “خطيب ماما”، “حياة خطرة”، “ليلة حب أخيرة”، “لعبة كل يوم”، “صور ممنوعة”.

وقدمت نبيلة أيضاً أفلام “جنون المراهقات”، “مسك وعنبر”، “شلة المحتالين”، “وكان الحب”، “مجانين بالوراثة”، “حبي الأول والأخير”، “الكراون له شفايف”، “وسقطت في بحر العسل”، “الاعتراف الأخير”، “ولا يزال التحقيق مستمرا”، “الشيطان يعظ”، “العذراء والشعر الأبيض”، “أرجوك أعطني هذا الدواء”، “أيام في الحلال”، “الصبر في الملاحات”، “الوحل”، “توت توت”، “الراقصة والسياسى”، “الرقاصة والطبال”، “شادر السمك” “كشف المستور”، “المرأة والساطور”، “قصاقيص العشاق” وغيرها.

آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد

وكان آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل سكر زيادة، والذى عُرض في السباق الرمضانى لعام 2020، وضم عددا كبيرا من نجوم الفن وأبرزهم: نادية الجندى، سميحة أيوب، هالة فاخر، مى الغيطى، طارق عبدالعزيز، هنادى مهنا، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.

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