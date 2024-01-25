أمينة خليل بإطلالة رائعة من تصميم لبناني في أسبوع الموضة في باريس

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية أمينة خليل على الجمهور ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس،وخطفت الأنظار والقلوب بجمالها وإطلالتها الرائعة.

وإخترات أمينة فستان من تصميم اللبناني العالمي جورج حبيقة، وهو طويل وضيق وبأكمام طويلة ولامع، وهو من عدة ألوان ومموج بطريقة مميزة.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها الطويل منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج ناعم يليق بها.

ويحقق فيلم "شماريخ" من بطولة الممثلين المصريين آسر ياسين وأمينة خليل نجاحاً مستمراً في دور العرض، إلا أنه إحتل المركز الرابع بين الأفلام المعروضة، حيث حقق يوم أمس إيرادات قدرت بـ 136 ألف جنيه.

الفيلم من إخراج وتأليف عمرو سلامة، ويشارك في بطولته الممثلون خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، محمد ثروت والطفلة لافينيا نادر.

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