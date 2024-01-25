أول تعليق لـ أحمد العوضي بعد تعرضه لوعكة صحية .. وماذا كشف عن علاقته بـ ياسمين عبد العزيز؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري أحمد العوضي لاول مرة عن وضعه الصحي منذ نقله الى المستشفى مشيرا الى انه لا زال متواجداً فيها ويتلقى العلاج على الرغم من انتشار أخبار تشير الى انه غادر المستشفى.



وأجرى مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر" مساء الأربعاء وقال : "اتقال عني كلام كتير وبشوف إنه من حب الناس"، وأشار الى انه كان مشغولا بالتصوير ثم أصيب بدور برد شديد للغاية، لكنه أهمل العلاج ما تسبب في ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ وعندما زار الطبيب أخبره ان عليه الدخول الى المستشفى وأوضح العوضي أنه سيغادر المستشفى الخميس أي اليوم بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وعن علاقته بياسمين عبد العزيز التي اعلنا الانفصال عن بعضهما قبل ايام قال: "ياسمين بنت أصول وذلك ما شدني لها من البداية، وبالتالي ليس غريبا عليها وقفتها بجواري فى المستشفى بمجرد علمها بخبر مرضى". وتابع : "ياسمين حرصت على زيارتي منذ اليوم الاول، ولم تكتف بذلك ولكن كل يوم كانت معى بصفة مستمرة".