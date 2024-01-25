أعلن موسم الرياض أنه بالتعاون مع المنظمة العالمية الرائدة في مجال الفنون القتالية المختلطة (MMA)، سيستضيف في ٢٢ يونيو المقبل نزالات UFC في المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، بعد أن كان من المقرر إقامتها يوم السبت ٢ مارس، حيث تمت إعادة جدولة موعد الحدث إلى وقت آخر.
واستباقا للحدث المرتقب، قال الرئيس التنفيذي لـ UFC دانا وايت: “ستكون أول Fight Night لنا في السعودية، حيث سيتواجه المقاتلون فيما بينهم ضمن قائمة لم نقم بها من قبل، وسيكون كل نزال جديرا بالمشاهدة، كوننا نرغب في أن نقدم حدثا مشوقا”.
وأضاف “كانت هناك بعض النزالات التي أردنا ترتيبها، ولكنها لم تكن جاهزة، لذا قمنا بتأجيل الحدث لأننا نريد أن نقدم شيئا لائقا”.
وينتظر أن يتم الإعلان عن جملة من التفاصيل، وتقديم المزيد من المعلومات حول قائمة النزالات في الأسابيع المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر في يونيو المقبل… إقامة أول نزالات UFC Fight Night في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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