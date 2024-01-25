دانييلا رحمة تعلق على تسمية العاصفة على إسمها.. والجمهور يتفاعل مع خفة دمها

ميرنا وليد - بيروت - تفاعلت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مع خبر إطلاق إسم "دانييلا" على العاصفة التي من المفترض أن تضرب لبنان اليوم.



وكتبت دانييلا عبر حسابها الخاص: "سمعت انه العاصفة ب #لبنان اسمها #دانييلا؟ #MakesSense #مش_غلط".

وكانت دانييلا رحمة قد نفت ما يتم تداوله، عن خلاف بينها وبين الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، وكتبت دانييلا على صفحتها الخاصة:"ما في خلاف مع حدا. التقينا أنا وماغي عالطيارة بالمناسبتين وحكينا ورح نضل نحكي. اقتضى التوضيح للمرة الثالثة والأخيرة".

نشير إلى أن رد دانييلا جاء على تقرير ورد على ET بالعربي، يتحدث عن خلاف بين دانييلا وماغي.

وبدورها علقت ماغي بو غصن على ما كتبته دانييلا رحمة، وقالت: "يا جماعة ما في شي والأمور طبيعية جداً.. وعلاقتنا حلوة ومتل دايماً والأهم فيها احترام لعشرة السنين.. التقينا بالمطار وقعدنا ساعات بالطيارة سوا. الإعلام حقه يسأل ونحنا حقنا نوضح. والأهم ان شاء الله تبقى هالمهرجانات الكبيرة تجمعنا عالفن وبس".