ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية حالة من الجدل، بعد ظهورها بإطلالة فاضـ حة على البحر.

وإرتدت لاميتا مايوه باللون الأخضر كاشفاً للغاية، وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي نشرته بشكل واسع.

وعلى صعيد آخر، تشارك لاميتا دائماً متابعيها، جميع صورها وإطلالاتها في جميع مناسبتها.

ومن الناحية الفنية، كان آخر عمل قدمته لاميتا في السينما هو فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومي عز الدين، وعزت أبو عوف، وإخراج محمد سامي.

كما شاركت في مسلسل "بنت دار السلام" من إﺧﺮاﺝ وتأليف طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.

كانت هذه تفاصيل خبر لاميتا فرنجية تستمتع بوقتها على الشاطئ.. وهكذا أطلت بالمايوه الفـ اضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.