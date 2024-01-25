ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب فيديو من كواليس تسجيلها أغنياتها لألبومها الجديد الذي سيبصر النور قريباً تحت اسم MyMayaV وتضع مايا اللمسات الاخيرة على العمل الذي سيصدر قريباً.

وقد عبّر الجمهور عن سعادته بإقتراب موعد طرح مايا أعمالاً جديدة وبدت في الفيديو متحمسة للغاية وهي تسجل أغنياتها من دون أن تكشف التفاصيل حول هوية الملحنين والكتاب والموزعين الذين تعاونت معهم.

يذكر ان مايا كانت قد دافعت عن الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز من دون أن تسميها في ما يخص موضوع طلاقها وكتبت :"بتطلع فنانة محترمة وبتعلن طلاقها للناس، الغرض من الموضوع شيء خاص فيها ويمكن اشهار الخبر لأسباب بتعنيها الها وحدها..فبيقوم الوطن العربي وكل وسائله ومقدّميه بتناول الموضوع وتحليله وتشريحه ودخولهم بتفاصيل التفاصيل اللي بأكثريتها لا تمت للواقع بصلة واذا متّت فهذا موضوع جداً خاص".

أضافت :"بتعرفوا كم مرّة عم تجرحوها وتقهروها؟؟بتعرفوا هي بأي وضع نفسي؟؟ بتعرفوا تناولكم لهالمواضيع قدّي بيأذي؟؟ للأسف ينحدر بعض الاعلاميين والصفحات السخيفة للدخول الى منازل وغرف نوم الفنانين تحت عنوان "الفنان ملك الناس" لأ..الفنان انسان، اذهبوا وراجعوا معنى كلمة انسان، عيب والله عيب".

وتابعت مايا :"الفنان يقدّر بأعماله ولكن في زمننا هذا لا يقدّر الا بمدى تورّطه بما هو خارج عن المألوف أو بطلاقه أو بسخافة موقف تعرّض له أما الباقي (النجاح)فهو تحصيل حاصل فلتتكلّم عنه بعض الأقلام المحترمة والتي اصبحت عدد قرّائها اقل بكثير من سخافة ما يحصل في ايامنا هذه..زمن رديء يليق يالكثيرين وليس الكل".

كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تضع اللمسات الاخيرة على اغاني ألبومها MyMayaV وفيديو من عفوي لها من الستوديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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