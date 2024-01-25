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ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلانها علاقة جدية وسرية منذ أشهر على وسائل التواصل الإجتماعي وإخفائها هويته ظهرت أخيراً ديفا كاسيل إبنة الممثلة مونيكا بيلوتشي وفنسنت كاسيل مع حبيبها الممثل سول ناني في عرض Dior Haute Couture في باريس.
ديفا عمرها 19 سنة وسول 24 سنة وهي ممثلة وعارضة أزياء. بدأت قصة حبهما خلال تصوير سلسلة Le Guépard والقصة مقتبسة من فيلم شهير شارك فيه آلان دولون وكلوديا كاردينالي. وتبين أن قصة حبهما بدأت مع إنطلاقة مهنية. لفت الثنائي الأنظار لا سيما نظرات الحب المتبادلة ولاحقتهما عدسات المصورين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور - إبنة مونيكا بيلوتشي تكشف هوية حبيبها وعدسات المصورين تلاحقهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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