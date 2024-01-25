مي سليم تكشف سبب توقف تصوير مسلسلها الجديد

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ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة الأردنية مي سليم عن مسلسلها الجديد "روج أسود" وعن سبب توقفه، حيث أنه كان من المقرر أن يُعرض خلال الموسم الشتوي، لكن توقف تصويره بشكل مفاجئ.
وقالت مي: "مسلسل "روج أسود" بدأنا تصوير أسبوعين منه وتوقفنا، والمفروض نستكمل التصوير بعد شهر رمضان بسبب انشغال أبطاله بالتحضير لمسلسلات رمضان".
ونشرت الفنانة الأردنية مي سليم على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، وتحديداً عبر خاصية الحالة، صورة جديدة جمعتها بشقيقتيها الفنانة ميس حمدان والممثلة دانا حمدان.
مي ارتدت فستاناً أنيقاً باللون الأبيض، وتألقت دانا بفستان طويل من نفس اللون، وأطلت ميس بفستان من اللون الأسود.
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