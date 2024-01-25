خاص بالفيديو- نزار فرنسيس: "لا أعترف بالتريند" وهذا ما كشفه عن أعماله المقبلة

ميرنا وليد - بيروت - قدّم الشاعر اللبناني نزار فرنسيس الكثير من إبداعه للفن اللبناني، وما زال في عز عطائه، إذ أغنى المكتبة الفنية، وتعاون مع الكثير من الفنانين، منهم ملحم بركات، نجوى كرم، وائل كفوري، عاصي الحلاني، ماجدة الرومي، إليسا ومحمد عساف.



الشاعر نزار فرنسيس تواجد مؤخراً في العشاء الخيري لـ مينتور العربية، وموقع الفن كان حاضراً، وقد أجرينا لقاءً مع نزار فرنسيس، تحدثنا فيه عن هذه المناسبة، الأعمال المقبلة، رأيه بألبومي الفنانين عاصي الحلاني ونجوى كرم، وتقييمه لكلمات الأغاني حالياً، وسألناه أي منهما أهم: "الكلمة أو اللحن؟"، وغيرها من المواضيع.