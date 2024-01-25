موعد حفل مدحت صالح المقبل بدار الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي بدار الأوبرا يوم 25 فبراير المقبل، وذلك بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية، وقيادة أحمد عامر.

ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي يحبها ويتفاعل معه الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطرب مدحت صالح

ويشار إلى أن آخر أعمال مدحت صالح، أغنية "واحد طيب"، وهي ضمن الموسم الثاني لمسلسل "وبينا معاد"، تأليف حسام ابراهيم، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف.

وكان أحيا مدحت صالح مؤخرًا، حفل "الأساتذة 3" بدار الأوبرا المصرية، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المسؤولين والنقاد والإعلاميين ومنهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر.

وقدم مدحت صالح، خلال الحفل مجموعة من الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على المسرح، ويقام الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.