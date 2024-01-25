معرض القاهرة للكتاب.. 164 دراسة نقدية عن تجربة الشاعر محمد الشحات في 6 كتب

ياسر رشاد - القاهرة -

معرض القاهرة للكتاب 2024 .. ست كتب نقدية تضم 164 دراسة نقدية كتبها نقاد من مصر والمغرب، وتونس، والعراق، وفلسطين، وسوريا، والسعودية، والجزائر ، والاردن، تعرض بدار الادهم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، عن تجربة الشاعر محمد الشحات .



الكتاب الأول (المرايا النقدية التجربة الشعرية عند محمد الشحات )وضم 32 دراسة نقدية بتقديم الدكتور رمضان بسطويسي صدر عام 2020، والثانى (مرايا الشعر.. مرايا النقد تحولات التجربة الشعرية عند محمد الشحات ) تقديم الدكتور أيمن تعليب وضم 47 دراسة نقدية عام 2021، والكتاب الثالث (لغةُ الشِّعرِ.. لُغَةُ النَّقد والتَّجربَةُ الشعريَّة لدى مُحَمَّدِ الشَّحَات) تقديم عادل ضرغام وضم 37 دراسة وصدر عام 2022، والكتاب الرابع (تحولات الرؤية في تجربة محمد الشحات الشعرية ) بتقديم د. يوسف نوفل وتضم 46 دراسة نقدية.

وهناك كتاب الناقد فتحي محفوظ (الإبحار بلا شراع المتون والبطون في شعر محمد الشحات وصدر 2023 ، (رحلة وجدانية في أعمال محمد الشحات الشعرية.. دراسة نقدية للدكتور بيومي الشيمى وصدر 2023.

يذكر أن الدكتور محمد الشحات أستاذ النقد ونظرية الأدب العربي درَّس في عدد من الجامعات المصرية والعربية وهو باحث وناقد مهتمّ بالسرديّات والدراسات الثقافية والنظرية الأدبية والنقدية وله عدد كبير من الدراسات والبحوث باللغتين العربية والإنجليزية في الدوريات الأكاديمية المختلفة.