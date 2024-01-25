شاركت الفنانة هبة حسين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” مقطع فيديو لها، وهي تتناول الشاي وتستمع إلى أغنية “أصالحها” للفنان المصري عمرو دياب.

وظهرت هبة في المقطع وهي تترديد كلمات الأغنية، مما يشير إلى رغبتها في العودة إلى زوجها السابق عايض الشهري.

وكانت هبة قد أعربت عن حزنها الشديد بعد انفصالها عن عايض، مؤكدة أنها لم تفقد زوجًا عاديًا.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصالها.. شاهد هبة حسين تلمح للصلح من عايض الشهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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