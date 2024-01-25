بالصور المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في إطار حرص وزارة الثقافة على إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية بمختلف محافظات الجمهورية، أقام المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.

وتم عرض الفيلم التسجيلي "هي والزحمة" إخراج نهى بازازو ومدتة 15 دقيقة والذي يسرد طرح موضوعي عن ظاهرة الزحمة بمدينة الإسكندرية في ظل ظهور سيدات بدأت استخدام الاسكوتر كوسيلة تنقل مع ردود أفعال الناس تجاه الأمر

كما عرض الفيلم التسجيلي "ميت بالصدفة" إخراج أسامة الأقزاز، ومدته 9 دقائق وتدور أحداثه حول أكلة شعبية في مصر في ضوء حب المصريين لها ورأي الأطباء عنها مع استعراض لكيفية صناعة تلك الأكلة

وعرض أيضا الفيلم الروائي القصير "الناجون من الحر" إخراج روان الديب، ومدتة 10 دقائق ويسرد الفيلم حالة تعيشها فتاة تقرر مغادرة مسقط رأسها ومواجهة ذكرياتها واتخاذ قرارتها بنفسها، والفيلم الروائي القصير "هدية منتصف الليل" إخراج إسلام عبدالجواد، ومدتة 8 دقائق ويسرد علاقة الأب مع ابنه من خلال الأحداث الخاصة بالفيلم

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي وتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور

نادي سينما أوبرا الإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر شهرياً والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات الحفل.